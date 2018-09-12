Çubuk'a yeni itfaiye binası yapılacak

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçeye yeni itfaiye binası yapılacağını bildirdi.

Acehan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi Stat Caddesi'ndeki 4 bin 747 metrekare alanın itfaiye yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edildiğini bildirdi.

Büyükşehir tarafından istasyon ve kapalı garaj inşaatı için projenin hazırlandığını ve ihalesinin yapıldığını belirten Başkan Acehan, şunları kaydetti:

"Yeni hizmet birimi binası 6 araçlık modern bir bina olacak. Yaklaşık bin metrekarelik toplam kullanım alanı olan 2 katlı bina ve biri engelli 14 araçlık otopark bulunacak. Yapılacak itfaiye binası, araç ve ekipmanlarının korunup, rahatlıkla kullanılabileceği, içerisinde ofisler, yemekhane, garaj, mutfak, santral, spor salonu, koğuş ve tuvalet, banyo bulunan tam anlamıyla personelin ihtiyaçlarını karşılayan bir tesis olacak. İnşallah tamamlandığında ilçemize yakışır yeni itfaiye binası kazandırmış olacağız."