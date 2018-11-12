Çubuk'a bin kişilik öğrenci yurdu yapılıyor

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde, bin öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapılacak.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 500 kız 500 erkek olmak üzere bin kişilik yurdun çalışmalarına başlandığını söyledi.

AYBÜ olarak kısa sürede önemli konuma geldiklerini anlatan Doğan, elde ettikleri bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkıları olduğunu ifade etti.

Çubuk'a gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının çözümü için gerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) gerekse özel sektörle anlaşmalar sağlayarak yurt inşa edildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Barınma problemini çözmek için yapmış olduğumuz girişimler sonucu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 1000 yataklı yurt yapılması kararlaştırıldı. Alt yapı sondaj çalışması ve ihalesi tamamlanan alana artık temel atmak için kazı çalışmaları bugün itibarıyla başlayacaktır. Külliye içerisinde 2 yıl içerisinde hizmete açılacak yurt ile Çubuk'ta yurt kapasitesi yaklaşık 2 bin olacak. Bu inşaat çalışması tamamlandıktan sonra inşallah üniversitemizin aynı mimaride 2. etap çalışmaları da başlayacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi uluslararası üniversitesi olma yolunda başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin bilim dünyasına katacağı katkıda zaman kaybı yaşamaması için barınma problemlerini de hızla çözüme kavuşturuyoruz."