Çubuk Ziraat Odası hedik dağıttı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde ilçe ziraat odası, ziyaretçilere buğdaydan yapılan yiyecek hedik dağıttı.

Çubukabad Park ve Festival Alanında gerçekleştirilen 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde stant açan Çubuk Ziraat Odası, bir taraftan ilçenin tarımsal ürünlerini sergilerken diğer taraftan da unutulan gelenekleri yaşatıyor.

Başkent'ten ve çevre illerden gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, ilçenin doğal güzelliklerinin yanında tarımsal ürünleri de tanıtılıyor.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, festivale gelen ziyaretçilere buğday haşlanarak yapılan hedik dağıttı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, yaklaşık bir ton hedik pişirilerek ücretsiz olarak bardaklarla dağıtıldı.