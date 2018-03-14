Çubuk Müftülüğü yeni binasına taşındı

ANKARA (AA) - Çubuk Müftülüğü, yeni hizmet binasına taşındı.

Çubuk Müftüsü Muharrem Genç, yaptığı açıklamada, manevi kimliğiyle ön plana çıkan ilçeye, modern bir müftülük binası kazandırıldığını söyledi.

Yeni hizmet binasının ilçede büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Genç, "Çubuk’un adına ve şanına yakışır yeni hizmet binasında taşınmaktan mutluyuz. Vatandaşlarımıza yeni hizmet binamızda daha kaliteli, hızlı ve sağlıklı din hizmeti sunabileceğiz." dedi.

Müftülük binası ile 60 üniversite öğrencisinin konaklayıp dini eğitim alabileceği bir tesisin de yapıldığını anlatan Genç, şunları söyledi:

"Türkiye’de bir ilki Çubuk’ta hayata geçireceğiz. Bu proje inşallah örnek bir proje olacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde 60 öğrencimiz hem burada konaklayacak hem de uygulamalı dini eğitim alacak. Burada kalacak öğrencilerimize medrese usulüyle Arapça eğitimi verilecek. Yani Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okuyup anlayabilecekler. Bu binayı aldıktan sonra her şeyini elden geçirerek adeta yeniden inşa ettik. Çok kısa bir sürede bu modern binayı Çubuk Müftülüğümüzün hizmetine kavuşturmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Çıta üstü bir hizmet binası oldu. Çubuk’a hayırlı uğurlu olsun inşallah."

- Eski bina için de proje hazırlanacak

Genç, eski müftülük binasının mevcut haliyle bir süre kreş ve anaokulu olarak kullanılacağını, sonrasında hem eski binanın hem de Hafız Ömer Camisi’nin bulunduğu yeri birleştirerek, ilçenin tarihi ve mimari yapısına uygun olarak büyük bir cami ve külliye projesini hayata geçireceklerini kaydetti.