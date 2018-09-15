Çubuk Lisesi mezunları pilav gününde buluştu

ANKARA (AA) - Çubuk Lisesi mezunları, "pilav günü" etkinliğinde bir araya geldi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte eski mezunlar hasret giderdi.

Okulun ortaokul olarak ilk defa 1952 yılında hizmete girdiğini anlatan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, kendisinin de Çubuk Lisesi mezunu olduğunu belirtti.

Çubuk Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Acehan, "Çubuk Lisesi gerçekten önemli bir ekol. Burada zihnime kazınan ve benimle birlikte giden çok güzel anılarım oldu. Şu anda beni yetiştiren öğretmenlerimi, aynı okulu paylaştığımız arkadaşlarımı gördükçe o günleri yad etmemek mümkün değil. Okulumuza büyük bir vefa borcumuz var. Güzel bir etkinlik düşünülmüş. İnşallah bu etkinlik her yıl devam eder." dedi.

Etkinliğe katılan Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da, konuşmasında kendisinin de bir öğretmen kökenli milletvekili olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik düşünülmüş. Hem eski öğretmenleri hem de eski mezunları bir araya getirmek çok güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Okul müdürü Mustafa Mescioğlu ise okul mezunlarını yıllar sonra ilk defa okul bahçesinde buluşturmanın ayrı bir heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Programın düzenlenmesinde kendilerine destek olan Belediye Başkanı Tuncay Acehan'a ve okul yöneticilerine teşekkür eden Mescioğlu, "Okulumuzun kuruluş yılı 1952 yılıdır. İlk mezunlarını da 1956 yılında vermiştir. Bu yıldan bu zamana kadar bir birlerini göremeyen okul arkadaşlarını okullarının bahçesinde buluşturarak, hasret gidermelerini sağladık. Güzel bir etkinlik oldu. Geleneksel hale getireceğimiz bu etkinliğimizi gelecek yıllarda daha da güçlendireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Acehan okulun yaşayan en eski öğretmenlerinden Sadullah Aksoy ve Sevim Sevminer'i ellerinden öperek çiçek takdim etti.

Etkinlikte okulun yaşayan en eski mezunlarına da hazırlanan ve çerçevelendirilen okul diplomaları ile onur belgeleri verildi.

Programın sonunda misafirlere yemek ikram edildi.