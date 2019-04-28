Çubuk İMDER genel kurulu yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde kurulan Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (İMDER) ilk genel kurulunu yaptı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula 60 üye katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa oy birliğiyle Uğur Murat Neşeli seçildi.

Neşeli, sektörü bir araya getirerek daha güzel bir Çubuk için yeni hizmetler yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Dernek üyeleriyle ortak projeler yapacaklarını kaydeden Neşeli, şunları söyledi:

’’Ortak akılla yöneteceğimiz derneğimiz sayesinde ilçemize ve üyelerimize yönelik güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Uzun soluklu beklentileri karşılamaya dönük projeler üreteceğiz. Gerek bütçe, gerekse üyelerin ekonomik göstergeleriyle, ilçemizin en güçlü iş insanlarını bir araya getirerek güzel bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum.’’

Neşeli'nin yönetim kurulunda Oğuzhan Demirel, Cemal Tekin, Halil Gökçe, Nuri Fidan, Burkay Özgün, Yasin Çakmak yer aldı.