Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde inceleme

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi ile KOSGEB Siteler Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kursta girişimcilik eğitimi alan kursiyerler, Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Kalkınma Ajansı ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında inşa edilen tesisi, kursiyerlere gezdirdi.

Kursiyerlere turşu çeşitleri, ev tipi turşu üretimi, turşu kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler ve turşu işleme makineleri hakkında bilgi veren Acehan, bu tür eğitimlerle gençleri ve özellikle de kadınları üretime dahil etmek istediklerini söyledi.

Acehan, gençlerin KOSGEB destekleriyle kendi işlerinin patronu olmalarını istediklerini belirterek, girişimcileri de turşu üretiminde sanayi tipi üretimden ziyade ev tipi turşu üretimine yönlendirmek istediklerini aktardı.

Kalkınma Ajansı ile yaptıkları projeyle Çubuk turşusunu korumak ve olumlu yönde geliştirmek istediklerini ifade eden Acehan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da işletmelerimize rehberlik ediyoruz. Bugün de ilçemizde açtığımız girişimcilik eğitimlerine katılan gençlerimize tesisimizi gezdiriyoruz. Onların da bu tür işletmeler açmasını istiyoruz. Geçmişte anne ve ninelerimizin yaptığı usullerde turşuları geliştirerek yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir hekim olarak gerçek turşunun faydalarını çok iyi biliyorum."

Çubuk turşusuna rağbetin çok fazla olduğunu, bu nedenle de taklitlerinin hızla çoğaldığını belirten Acehan, ‘"Genç girişimcilerimiz bu sektöre yönelirse talep de karşılanmış olur. Böylece yetersiz talep nedeniyle çoğalan taklitler de ortadan kalkmış olur." dedi.

Acehan, kursiyerlere turşu üretmek için kendi işletmelerini açmalarını da tavsiye etti.