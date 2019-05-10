Çubuk Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sözleşme imzalandı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Çubuk Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasındaki SDS'nin imza törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Recai Karslı, sendika temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

İmzalanan SDS ile belediyede çalışan memurlara aylık 100 TL’lik artış öngörüldü, bayramlarda yapılan ödemeler ise 50 TL yerine 250 TL’ye çıkartıldı.

101 memur, müdür ve başkan yardımcılarının yararlanacağı SDS ek denge tazminatı 2019’u kapsayacak.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Recai Karslı, hayırlı bir işe imza attıklarını belirtti.

Demirbaş'ın taleplerini geri çevirmeyerek belediyenin bütün kıt kaynaklarını personelin motivasyonu için seferber ettiğini anlatan Karslı, ‘’Göreve yeni başlayan belediye başkanımız bizi tüm sıkıntılarına rağmen geri çevirmeyerek makul bir SDS miktarı belirlenerek zam verdi. Kendisine çalışanlarına takdirinden dolayı şükran borcumuz var, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş ise sözleşmenin belediyede çalışan 101 memuru ilgilendirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sözleşme 1 Nisan’da başlayıp 2019 yılının sonuna kadar geçerli olacak. Maaşı düşük olanların eline yaptığımız artış ile biraz daha fazla para geçecek. Sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum, iyi günlerde aileleriyle birlikte harcamalarını Cenabıhak'tan diliyorum."