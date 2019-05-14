Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve eşi Rabia Demirbaş, yurtta kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Orucunu Fatma Hanım Kız Yurdu'nda kalan kız öğrencilerle birlikte açan Demirbaş, Çubuk'ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait 2 yurt bulunduğunu ve yeni bir yurdun daha yapım çalışmaların başladığını belirtti.



Öğrencilerimizle birlikte iftar açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Demirbaş, "Ramazan ayının başından itibaren vatandaşlarımızla birlikte iftar yapmaya özen gösteriyorum. Bu günde ilçemizde ağırladığımız geleceğimizin teminatı kız öğrencilerimizle birlikte olmak istedik. Belediye olarak bizde tüm öğrencilerimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

İftar sonrası Demirbaş, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

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