CÜ öğrencisi model uçak yarışmasında dereceye girdi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Çağatay Suvay, 10 ülkeden yaklaşık 100 yarışmacının katıldığı Harghita World Cup yarışmasında 10. oldu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma sonrasında Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, öğrenci Çağatay Suvay, Sivas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ayla Çakır ve Sivas Gençlik Merkezi Müdürü Selahattin Arslan'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

Başarılı bir sonuçla dönen Suvay, "Yaklaşık 100 yarışmacının katıldığı yarışmaya eski model tasarım bir uçakla katılmama rağmen ilk on yarışmacı içine girdiğimden dolayı üniversitem ve kendi adıma mutlu oldum. Umarım diğer yarışmalarda da iyi dereceler elde ederim. Yarışmaya katılımım için bana destek veren Rektörümüzün şahsında üniversiteme teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çağatay Suvay'ın yarışmaya katılmasında vermiş olduğu destekten dolayı Yıldız'a teşekkür eden Çakır ise " Ülkemiz adına önümüzdeki aylarda katılacağı yarışmalarda başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.



Çakır daha sonra Divriği’de Nuri Demirağ adına düzenlenmesi planlanan Serbest Uçuş Model Uçak yarışması hakkında bilgi vererek Yıldız'dan destek istedi.



Romanya'nın Deva şehrinde düzenlenen yarışmada elde ettiği başarı ile 2019 yılı Serbest Uçuş Model Uçak F1H kategorisi Milli Takımına girmeyi başaran Çağatay Suvay, temmuz ve eylül aylarında Makedonya ve Bulgaristan'da Türkiye adına yarışacak.

