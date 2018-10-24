Çölleşmeyle mücadele eğitimlerine devam ediliyor

KONYA (AA) - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü tarafından her yıl üç kez gerçekleştirilen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi kapsamında 17 ülkeden 33 temsilci, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma İstasyonunu gezdi.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen eğitim çalışmaları için Karapınar'a gelen grup "Toprağın Bittiği Yer" olarak nitelendirilen Konya'nın Karapınar ilçesine geldi.

Heyet, ilçedeki erozyon sahasını, Gındam Yaylası, Örnek Tepe ve ağaçlandırma alanlarını gezdi, çölleşmeyle mücadelede dikilen fidanları inceledi.

ÇEM Genel Müdür Yardımcısı Özlem Yavuz, eğitimlerin her yıl hem Afrika, hem de Orta Asya ülkelerine verildiğini söyledi.

Yavuz, bu yıl eğitimlerin üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimiz anlatıyor ve daha sonra bunu arazide yerinde etüt ediyoruz. Karapınar'ın eski tarihlerdeki durumunu gösterdik. Hangi çalışmaları yaptıklarını gösteriyoruz. Günümüze geldikleri safhalar anlatıldı. Buradaki elde edilen başarıyı gördüler. Misafirlerimiz Afrika'dan geliyor. Bunlar çölün içinde yaşıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Karapınar, bu konuda en büyük örneği teşkil ediyor. Yapılan ağaçlandırma, bakım ve iyileştirme sahalarını örnek olarak gösteriyoruz. Bu eğitimlerim geri dönüşleri de güzel oluyor."

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Necati Şimşekli de müdürlük binasında, Afrika ülkelerinden gelen heyete, erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.