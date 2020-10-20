Son Dakika
Çok Güzel Hareketler 2 | 58. Son Bölüm (Yeni Sezon Yeni Bölüm)
Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümleriyle resmî Youtube kanalında!
Genel 20.10.2020, 14:49
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu hafta ekrana gelecek bölümüne Hakan Altun konuk oldu.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamları 20.00’de Kanal D’de.