Çok Güzel Hareketler 2 | 58. Son Bölüm (Yeni Sezon Yeni Bölüm)

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu hafta ekrana gelecek bölümüne Hakan Altun konuk oldu.

Evlilik teklifi geri çevrilen genç teselliyi Hakan Altun’un şarkısında arar. Kız arkadaşından ayrılan çocuk ev arkadaşının hain planıyla karşı karşıyadır. Fakir çocuk zengin kızın doğum gününe gider ve ortalık karışır. Bebeklerini bırakıp video çekme furyasına katılan anneler çok eğlenir. Fransız erkek arkadaşını ailesi ile tanıştıran kızın modernleşme çabası, mimarlık okuyan gençlerin bir şirketteki staj günleri, evlilik yıldönümlerini baş başa kutlama planı yapan aşıkların planı suya düşer.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamları 20.00’de Kanal D’de.