Çocukları teknolojiyle tanıştıran yaz okulu

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde açılan Yaz Okulu programı kapsamında çocukları, "Kod", "3D Tasarım" ve "Robot" atölyelerinde teknoloji ile buluşturuyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Çocuk Teknoloji Evi'nde, güz ve bahar dönemi eğitimlerinden sonra yaz okulu programı sunulacak.

Çankaya'ya bağlanıp mahalle statüsü kazanan köylerden ve İmrahor ile Bademlidere'den gelen çocukların da aralarında bulunduğu 500'den fazla öğrenci “Kod”, “3D Tasarım” ve “Robot” atölyelerinden ücretsiz yararlanacak.

Kod atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 3D tasarım atölyesinde ise 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara dair kendi projelerini oluşturabilecek.

Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceklerini öğrenen çocuklar, 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar alabilecek.

Çocuklar üçüncü bölüm olan robot atölyesinde ise yaş gruplarına göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğrenecek.

Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Çocuk Teknoloji Evi, ayrıca devlet okullarındaki teknoloji sınıflarından gelen öğrencilere ve okulların teknoloji laboratuvarlarına da destek veriyor.