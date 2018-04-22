Çocuklara sporu tarihi camide sevdiriyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Menzilahır Mahallesi'nde geçen yıl 12 yaşındaki bir çocuğun arkadaşını silahla vurarak öldürmesinden etkilenen Muradiye Camisi imamı Erkan Öztoprak, çocukları, bu tür olaylardan uzaklaşmaları ve sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak için "spor şemsiyesi" altında tarihi camide bir araya getirdi.

Öztoprak ve tekvando antrenörü Alper Örs, haftanın 5 günü camide akşam namazından yatsı namazına kadar çoğunluğu Roman olan dezavantajlı çocuklara tekvando, matematik, güzel ahlak ve dini bilgiler dersleri veriyor.

Dersler tarihi camide

Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır çocuklara camide ders verdiklerini söyledi.

Camilerin sadece ibadet etme ve namaz kılma yeri olmadığını insanlara göstermek istediklerini ifade eden Öztoprak, "Bu mahallede yaşayan çocuklarımızın suça itilmemesi, kendi başlarına sokaklarda nahoş hareketlerde bulunmaması için tekvando eğitmeni Alper kardeşimle çocukları topladık ve çalışmak için bir yer aradık. O yeri bulamayınca aklımıza cami geldi." dedi.

Öztoprak, camide çocuklara tekvando, matematik, güzel ahlak, ve din dersleri vermeye karar verdiklerini anlatarak, "Müftülüğümüz ve cemaatimiz bize destek verdi. Çocuklarımız bize cumartesiden çarşambaya kadar 5 gün geliyor. Cumartesi günü matematik ve din dersi var. Bunun yanında Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aliço Güreş Eğitim Merkezi'nde tekvando eğitimine götürüyoruz çocukları. Orada antrenman yapıyorlar. Tekvando antrenmanını her gün yapıyoruz. Diğer dersleri günlere bölerek gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl bu mahallede 12 yaşındaki bir çocuğun arkadaşı tarafından sırtından vurulduğunu anımsatan Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bu olay bizi çok yaraladı. Bu durum bizi bir düşünceye sevk etti. Bu çocuklara edep, ahlak, dini bilgi, örf, adet ve kültürü öğretmek için çalışmalara başladık. Çocuklar ilgi gösterdi. Aileleri de bu konuda destek oldu. Özgecan Aslan kardeşimiz geçtiğimiz yıllarda katledildi. Ondan önce Münevver Karabulut olayı var. O kızımızın başına gelenleri biliyoruz. Bu olaylar nedeniyle yüreğimiz yaralı. Bu olayların zenginlikle fakirlikle alakası yok. Temelde bir ahlak yoksa, örfü, adeti, ananeyi insanlar öğrenemediyse en nihayetinde bir yerden patlak veriyor ve bir şekilde suça bulaşıyorlar. Biz de bu çocuklar suça bulaşmasınlar diye çaba sarf ediyoruz. Hem spor yaptırarak zinde kalmalarını sağlıyoruz hem dini bilgiler ve güzel ahlak dersi hem de okulda onlara destek olacak dersleri veriyoruz."

"Uyuşturcu kullanımı 12-13'e düştü"

Tekvando antrenörü Alper Örs ise dezavantajlı çocukların hayata tutunmalarına destek olduklarını belirtti.

Mahallede yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştıklarını anlatan Örs, "Mahallemizin durumu çok iç açıcı değil. Maalesef uyuşturucu kullanım yaşı 12-13'e düştü. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar kenar mahallelerde daha çok. Çocuklarımızı bu tür kötü alışkanlıklardan korumak için burada tekvando antrenmanı yapıyoruz. Dini bilgiler ve güzel ahlak öğreniyor çocuklarımız. Çocuklarımıza ve ailelerine destek istiyoruz. Destek olunursa daha iyi yerlere gelebilir çocuklarımız." değerlendirmesinde bulundu.

"Buraya gelmeyi çok seviyorum"

Camide ders alan öğrencilerden Gürkan Damar, arkadaşlarıyla bir arada spor yapmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Burada tekvando antrenmanı yapıyoruz, Kur'an-ı Kerim dersleri görüyoruz. Matematik öğreniyoruz. Buraya gelmeyi çok seviyorum. Çok güzel gidiyor. Burada derslerimizin devam etmesini istiyorum." dedi.

Camideki eğitimlere 1 yıldır aralıksız gelen Berk Öter de çalışmalara severek katıldığını söyledi.