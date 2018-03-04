Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Çocuk yuvası emeklisinin "kuzu" sevgisi

- Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, çocuk yuvasından emekli Yakup Karayel, annelerinin besleyemediği kuzuları sahiplerinden alıp onların bakımını üstlendi - Bahçesinin bir köşesinde pet şişelerle özel düzenek oluşturan Karayel, ağzına emzik taktığı şişelere doldurduğu sütlerle 10 kuzuyu besliyor - Gazi olan oğluyla beraber vaktini kuzularla geçiren Karayel, kuzulara "Yetimler" diye sesleniyor - Karayel: - "Çocuk yuvasından emekli olduğum için öksüz ve yetimlerin durumunu bilirim. Onun için kuzulara özen gösteriyorum ve sürekli onlarla ilgileniyorum"

04 Mart 2018 Pazar 11:50
Çocuk yuvası emeklisinin
banner230

KIRIKKALE (AA) - AHMET YAMAN - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde çocuk yuvasından emekli 53 yaşındaki Yakup Karayel, süt yetersizliği nedeniyle annelerinin besleyemediği kuzuların bakımını üstlendi.

Karayel, ilçede ve yaylalarda ikiz kuzusu bulunan ancak süt yetersizliğinden yavrularını besleyemeyen koyunların kuzularını satın alarak, onları bahçesinde oluşturduğu özel düzenekle besliyor.

Gece kalkarak sobayı yakan ve sürekli onları kontrol eden Karayel, 10 kuzuya bakıyor.

Karayel, yeni emekli olduğunu ve emekli olunca böyle bir iş yapmak istediğini söyledi.

Oğlunun El Bab'daki operasyonda yaralandığını ve gazi olduğunu belirten Karayel, onun da ilgileneceğini düşünerek böyle bir işe giriştiğini ifade etti.

Karayel, şunları anlattı:

"Hayvancılıkla uğraşan bir arkadaşımı aradım, o da 'Ben sana bunlardan vereyim, siz bakın' dedi. Bunların sütünü veriyorum, büyütmeye çalışıyorum. Kuzularla zaman geçiriyoruz. Bu kuzular ikiz. Sütü az koyunlar iki kuzuyu büyütemediği için hayvan sahipleri ikiz istemiyorlar. Ben de hayvancılıkla uğraşan arkadaşlardan beslenemeyen ve zayıf kalan kuzuları belirli bir ücret karşılığında alıyorum. İnek sütü alıp suyla karıştırarak bunları besliyorum. Vitaminlerini veriyorum, aşılarını yapıyorum. Bilmediğim konuları hayvancılıkla uğraşan arkadaşlara soruyorum ve öğreniyorum."

- "Burası yetim kuzular yurdu"

Karayel, "Kuzulara kendi çocuklarımın isimlerini veriyorum ama onları 'Yetimler' diye çağırıyorum. Çocuk yuvasından emekli olduğum için öksüz ve yetimlerin durumunu bilirim. Onun için kuzulara özen gösteriyorum ve sürekli ilgileniyorum." dedi.

Gazi olan oğlunun da kuzularla ilgilendiğini aktaran Karayel, "Ona da bir uğraş oluyor. Kuzularla uğraştığı zaman kafası dağılıyor. Köpekleri var, onlarla ilgileniyor. İkimiz bunlarla zaman geçiriyoruz. Burası yetim kuzular yurdu." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BahşılıBakımKırıkkaleKuzuYakup Karayel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim