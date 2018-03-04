Çocuk yuvası emeklisinin

KIRIKKALE (AA) - AHMET YAMAN - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde çocuk yuvasından emekli 53 yaşındaki Yakup Karayel, süt yetersizliği nedeniyle annelerinin besleyemediği kuzuların bakımını üstlendi.

Karayel, ilçede ve yaylalarda ikiz kuzusu bulunan ancak süt yetersizliğinden yavrularını besleyemeyen koyunların kuzularını satın alarak, onları bahçesinde oluşturduğu özel düzenekle besliyor.

Gece kalkarak sobayı yakan ve sürekli onları kontrol eden Karayel, 10 kuzuya bakıyor.

Karayel, yeni emekli olduğunu ve emekli olunca böyle bir iş yapmak istediğini söyledi.

Oğlunun El Bab'daki operasyonda yaralandığını ve gazi olduğunu belirten Karayel, onun da ilgileneceğini düşünerek böyle bir işe giriştiğini ifade etti.

Karayel, şunları anlattı:

"Hayvancılıkla uğraşan bir arkadaşımı aradım, o da 'Ben sana bunlardan vereyim, siz bakın' dedi. Bunların sütünü veriyorum, büyütmeye çalışıyorum. Kuzularla zaman geçiriyoruz. Bu kuzular ikiz. Sütü az koyunlar iki kuzuyu büyütemediği için hayvan sahipleri ikiz istemiyorlar. Ben de hayvancılıkla uğraşan arkadaşlardan beslenemeyen ve zayıf kalan kuzuları belirli bir ücret karşılığında alıyorum. İnek sütü alıp suyla karıştırarak bunları besliyorum. Vitaminlerini veriyorum, aşılarını yapıyorum. Bilmediğim konuları hayvancılıkla uğraşan arkadaşlara soruyorum ve öğreniyorum."

- "Burası yetim kuzular yurdu"

Karayel, "Kuzulara kendi çocuklarımın isimlerini veriyorum ama onları 'Yetimler' diye çağırıyorum. Çocuk yuvasından emekli olduğum için öksüz ve yetimlerin durumunu bilirim. Onun için kuzulara özen gösteriyorum ve sürekli ilgileniyorum." dedi.

Gazi olan oğlunun da kuzularla ilgilendiğini aktaran Karayel, "Ona da bir uğraş oluyor. Kuzularla uğraştığı zaman kafası dağılıyor. Köpekleri var, onlarla ilgileniyor. İkimiz bunlarla zaman geçiriyoruz. Burası yetim kuzular yurdu." ifadelerini kullandı.