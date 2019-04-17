ANKARA (AA) - Türk Kızılay Ankara Şubesince "Kızılay Çocuk" projesi hayata geçirildi.

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sema Yetiş, AA muhabirine, Türk Kızılay Ankara Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'nin yürütücülüğündeki "Kızılay Çocuk" projesi hakkında bilgi verdi.

Projeyle okullarda gerçekleştirilen Kızılay Kulübü (Kızılay Kolu) çalışmalarının profesyonel ekiple sistematik bir şekilde destekleneceğini ve geliştirileceğini anlatan Yetiş, "Projeyle Türk Kızılayı ve faaliyetlerini daha iyi bilen çocuk Kızılaycılar yetiştirilecek." dedi.

Yetiş, proje kapsamında ilk olarak 5'er ilk ve ortaokul olmak üzere 10 pilot okulun belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belirlenen pilot okullarda danışman öğretmen, genç gönüllüler ve öğrencilerle birlikte bir eğitim dönemini kapsayan planlama yapılacak. Bu kapsamda, daha önce danışman öğretmenler tarafından verilen ilk yardım, afet yönetimi gibi Kızılayı anlatan eğitimlere farklı bir boyut kazandırmak adına çocukların daha aktif ve somut bir şekilde öğreneceği, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla gerçekleştirilmesine olanak sağlanacak.

Kızılay Kulübündeki öğrenciler, danışman öğretmen ve genç gönüllülerin her ay Türk Kızılayın farklı bir birimine götürülerek, orada profesyonel ekipler tarafından yerinde Kızılayı öğrenmeleri sağlanacak."

Yetiş, çocuk Kızılaycılara, Türk Kızılay-oryantasyon, ilk yardım, afete hazırlık ve müdahale, kan ve kök hücre bağışı, gönüllülük, liderlik, takım çalışması, çocuk hakları gibi başlıklarda eğitim verileceğini bildirdi.

- Proje kapsamında ilk program yapıldı

Proje kapsamında pilot olarak belirlenen okullardan Piri Reis İlkokulu öğrencileri, Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezi'ne (AFOM) gelerek, Kızılayın görev alanlarına ilişkin bilgi aldı, birimleri yerinde gezdi.

Geziye katılan çocuk Kızılaycılardan 4. sınıf öğrencisi Onur Yıldırım, okullarına daha önce Kızılaydan yetkililer geldiğini ancak burada birçok konuda daha fazla bilgi edindiklerini söyledi. Öğrendiklerini ailesine ve arkadaşlarına anlatacağını kaydeden Yıldırım, çocuk Kızılaycı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.