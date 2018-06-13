Cinayet sanığına müebbet hapis

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kız isteme meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada üniversite öğrencisini silahla öldürdüğü, bir kişiyi de ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Paşa Çelik (41) ile avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, maksadının sadece korkutmak olduğunu ileri sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı daha önceki celsede verdiği mütalaayı tekrar ederek, Çelik'in "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Paşa Çelik hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, ayrıca bir kişiyi de yaralamasını "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirerek sanığa 9 yıl, "ateşli silah bulundurmak" suçundan ise bir yıl hapis cezası verdi.



Mahmudiye ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Bankalar Caddesi'nde 2014 yılında kız isteme meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada Paşa Çelik, Tayfur ve Turan Yenigün'ü silahla vurmuş, başından ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tayfur Yenigün, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Firari katil zanlısı Çelik, cinayetten 4 yıl sonra ağabeyine ait evin ahırında yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

