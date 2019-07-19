Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.
Ekipler, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
- İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden hükümlü, Kırşehir'de yakalanarak cezaevine konuldu
KIRŞEHİR (AA) - İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, memleketi Kırşehir'de yakalandı.
Ekipler, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.