SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından 'Sebzeciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı.

'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas Projesi' kapsamında hazırlanan 'Sebzeciliği Geliştirme Projesi' ile il merkezi ve ilçelerde sebze üretiminin geliştirilmesi için çiftçilere 256 bin 875 sebze fidesi dağıtılacak.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, yaklaşık 6 aydır tarımla ilgili çalışma yaptıklarını aktararak, "Temel gayemiz kırsalımızı biraz daha canlı hale getirmek. Çitçimizin yüzü biraz daha gülsün ve cebi dolsun. Bütün gayretimizin, azmimizin özünde bu var. Göreve geldiğimiz günden beri üreten kesim olan sanayici, tarım ve turizm alanına özen göstermekteyiz. Bunların başında da tarım var. Tarımda da ciddi bir yapılanmaya gitmek üzereyiz. Çiftçilerimizin ektiği ürünü satabilecek bir mekanizma kuracağız. Türkiye'de örnek olabilecek bir model uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Sebze fidesi dağıtım törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da katıldı.