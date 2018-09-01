Çiftçilerden sulu tarım teşekkürü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle sulu tarıma geçen Tomarza'nın Şıhbarak Mahallesi çiftçileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tomarzalı çiftçiler sulu tarımdan elde ettikleri ilk ürünün ardından teşekkür için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Tomarza Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Osman Koç, Şıhbarak Mahallesi Muhtarı Ahmet Taş ve Şıhbarak Sulama Kooperatifi Başkanı Recep Yurt ile Şıhbarak Sulama Kooperatifi üyelerinden oluşan heyet, Çelik'e teşekkür etti.

Koç, ziyarette yaptığı konuşmada, yörede sulu tarıma geçilmesini sağlayan Şıhbarak Sulama Kooperatifinin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok şükür ilk mahsulü aldık. Sayenizde oluşturduğumuz sulama kooperatifi ile ürettiğimiz ilk ürünlerle size geldik. Sizin 'İnsanları doğdukları yerde doyurmak' gibi güzel bir söyleminiz var. Tomarza'nın işsizlik ve göç sorunu tarımın güçlenmesiyle ortadan kaldırılabilir. Tomarza'da sulu tarıma artırmamız gerekiyor. Yaptığınız çalışma ile örnek teşkil ettiniz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de söylemleri eyleme geçirmeye çalıştıklarını, yaptıklarını çalışmaların meyvelerini de almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.