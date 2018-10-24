Çiçekdağı'nda caddeler yenileniyor

KIRŞEHİR (AA) - Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik hattı döşenmesi sırasında bozulan caddelerde yenileme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin ilçede parke ve yol çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik hattı döşenmesi sırasında bozulan caddelerin yenilenmesine ağırlık verdiklerini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla havaların iyi gitmesi neticesinde yol yapım ekiplerimiz ilçemizin Osman Şevki, Fatih ve Yeni mahallelerinde yol yapım çalışmalarını en seri biçimde devam ettiriyor. İlçemizin modernizasyonu için yollarımızın bir an önce kullanışlı hale gelmesi belediye olarak öncelikli konularımızdandır. Göreve geldiğimizde ilçemizde problem teşkil eden yol sorununu tamamen bitirmeyi hedeflemiştik, Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah yol yapımı tamamlanmayan mahalle ve cadde kalmayacaktır."