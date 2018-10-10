Çiçekdağı'nda Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Çiçekdağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Amatör sporcular, İlçe Kaymakamı Burak Akeller, Belediye Başkanı İsmail Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erkan ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Ünal, ilçe girişinden meydana kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçe spor salonunda devam eden etkinliklerde bir konuşma yapan Kaymakam Akeller, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Çiçekdağı'nda farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Akeller, "Amatör sporla ilgili farkındalık oluşturmak, spor bilinci ve kültürünün oluşmasına vesile olmak amacıyla tüm ülkemizde olduğu gibi biz de bu hafta 8-14 Ekim tarihleri arasında Amatör Spor Haftamızı kutlayarak bu farkındalığın oluşmasını sağlamaya çalışacağız. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Amatör sporcular, etkinlikte farklı gösteriler sundu.



