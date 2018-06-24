CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce oyunu kullandı

YALOVA (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu merkezdeki Saffet Çam Ortaokulunda kullandı.

İnce, oyunu kullanmak üzere saat 10.30'da eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini İdil Göknil Işıklar İnce ile Saffet Çam Ortaokuluna geldi.

Okula gelişinde vatandaşlar tarafından karşılanan İnce, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu ile 1118 numaralı sandıkta kullandı.

İnce, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nin başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Cumhuriyet'in kuruluşunda da Yalova, Atatürk'ün karargahıydı. 1929’dan 1 Şubat 1938'e kadar burası karargahtı. İşte bak, karargah olmaya başladı da." dedi.

Muhabir: Yavuz Emrah Sever,Erhan Erdoğan















