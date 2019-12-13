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Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun: Değişimde kararlıyız ve buna kâdiriz

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, halkın dile getirdiği değişim talebine bağlı olduğunu belirtti.

Genel 13.12.2019, 21:20
Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun: Değişimde kararlıyız ve buna kâdiriz
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CEZAYİR (AA) - Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değişimde kararlıyız ve bu değişimi hayata geçirmeye de kâdiriz. Bütün Cezayir halkına şahsıma duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tebbun ayrıca halka "yeni Cezayir'i birlikte inşa etme" çağrısında bulundu.

Abdulmecid Tebbun, açıklanan ilk resmi sonuçlara göre, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

#dünya
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