Cezaevinden izinli çıkan hükümlü ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de açık cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü, metruk bir binanın yanında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Mısırlılar Sokağı'ndaki metruk binanın yakınında bir kişinin hareketsiz...