Cezaevinden izinli çıkan hükümlü ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de açık cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü, metruk bir binanın yanında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Mısırlılar Sokağı'ndaki metruk binanın yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Emre Han G'nin (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, hükümlü Emre Han G'nin, Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20-27 Ağustos'ta bir hafta izinli çıktığını belirledi.
Emre Han G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.