Cezaevi arkadaşları hırsızlıktan yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 11 ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, balkon kapılarının zorlanarak girildiği 11 ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Mehmet B, Engin K. ve Murat B. olduğunu belirledi.

Zanlılardan Engin K'nın Develi ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Evde, çalıntı olduğu belirlenen 17 parça eşya ile suç aletleri ele geçirildi.

Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Daha önce İstanbul'da ve Develi ilçesinde farklı suçlara karıştıkları da öğrenilen şüphelilerin, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinde tanıştıkları ve arkadaş oldukları belirtildi.