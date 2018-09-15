Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul bizim için en önemli proje

BOLU (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak 100 günlük eylem planımız içerisinde Kanal İstanbul Projesi bizim için en önemli proje. Bu manada taşınmazların devrini yapıp İstanbul'da, Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan 43 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projesi için 1/100.000 ölçekli planlar, akabinde alt ölçekli planları yapıp uygulamanın, ihale uygulamasının netleşmesine müteakip süreci Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi birlikte yürütecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen "İmar Kanunu Kapsamında İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm" toplantısına, Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanları ile bazı ilçe belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Belediyeler Birliği temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

Bakan Kurum, toplantının açılışında, İmar Kanunu, kentsel dönüşüm ve bakanlıkları bünyesinde yapılacak çalışmaları istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kurum, toplantının amacının, tüm belediye başkanlarıyla milletvekilleriyle sivil toplum örgütleriyle akademisyenlerle şehircilik anlamındaki çalışmaları gözden geçirmek, sahadaki çalışmaları masaya yatırmak, hataları bir daha tekrarlamamak ve şehirlerin geleceğini istişare etmek olduğunu bildirdi.

Kanal İstanbul Projesi

Bakanlığının 100 günlük eylem planı içinde belediyeleri ilgilendiren projeler hakkında bilgi veren Kurum, "Bakanlık olarak 100 günlük eylem planımız içerisinde Kanal İstanbul Projesi bizim için en önemli proje. Bu manada taşınmazların devrini yapıp İstanbul'da, Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan 43 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projesi için 1/100.000 ölçekli planlar, akabinde alt ölçekli planları yapıp uygulamanın, ihale uygulamasının netleşmesine müteakip süreci Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütecek. Aslolan bizim buradaki görevimiz arazileri, TOKİ üzerinden uygulayıcı kuruluşa bir şekilde planlayıp sürecini yürütmek. Bu da İstanbul için önemli bir proje olacak." diye konuştu.

İkinci önemli projelerinin Millet Bahçeleri olduğunu aktaran Kurum, çok hızlı bir şekilde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan bahçelerin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın şehirlerdeki stadyum projelerini yaptığını ifade ederek, stadyum projelerinin hemen hemen hepsinin Millet Bahçesi'ne dönüştüğünü söyledi.

Kentsel dönüşüm

Kurum, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında da 17 bin konutu tamamlayacaklarını belirterek, "16 bin konutun temelini atacağız ve 18 bin 750 konut için de dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Diğer taraftan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması işi var. Bu da süreç için hem atıl diyeceğimiz, artık yıllardır konuştuğumuz lojmanların da satımını ilk etapta 5 bin, toplamda 50 bin olmak üzere lojmanların da satışını süreç içerisinde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak dün açıkladıkları ve çiftçileri ilgilendiren projeden de bahseden Kurum, "Tarım arazileri, ecrimisil bedel üzerinden kiralanıyordu ve bu 218 bin çiftçimizi ilgilendiriyordu. 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisini çiftçilerimize ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralamaya ilişkin süreci başlattık. Buradan da yaklaşık 218 bin çiftçimiz faydalanacak ve 10 yıl kiralayabiliyorlar. 10 yıl sonrasında da satın almak istemeleri halinde bu arazileri satın alabiliyorlar. Bu da bilhassa Anadolu'daki illerimizde çiftçilerimizi ilgilendiriyor ve aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Kurum, kamu kurumlarına tahsis edilen arazilerin değerlendirilmesi konusunun da öncelikli planları içinde olduğunu anlatarak, bunun da sürecini hemen hemen her ilde başlattıklarını, TOKİ'ye yaklaşık 3 milyon metrekareye yakın arazi devri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz