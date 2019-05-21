Çerkez sürgününün 155. yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Çerkez sürgününün 155. yılında anma yürüyüşü yapıldı.

Kayseri Kafkas Derneği'nin düzenlediği yürüyüşe çok sayıda dernek üyesi katıldı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı önünde toplanan grup, slogan atarak, Kadir Has Kültür Parkı Fuar Alanı'na kadar yürüdü.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Sedat Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürgünün acısını hala yaşadıklarını söyledi.



Sürücü, tarihin en trajik soykırımlarından birinin Çerkez soykırımı ve sürgünü olduğunu ifade etti.

Tek isteklerinin kimliklerini kaybetmemek olduğunu belirten Sürücü, şunları kaydetti:

"21 Mayıs tarihi halkımızın dünyanın dört bir yanından sürgün edilmesinin, Kafkasya'nın Çerkezsiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür. 21 Mayıs Rusya'nın politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan, 101 yıl devam eden Rus işgaline karşı direniş, varoluş, adalet arayışımızın tarihidir. İşgalin üzerinden 155 yıl geçmesine rağmen biz Çerkezlerin çektiği acılara hergün bir yenisi eklenmektedir. Yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Grup üyeleri, daha sonra derneğin organize ettiği iftar programına katıldı.