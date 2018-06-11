ÇEDAŞ'ta kesintisiz enerji seferberliği

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı tedbir aldı.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018’in başında yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının planlamasını yapan ÇEDAŞ, ilk 5 ayda bin 119 trafo ve 789 kilometre elektrik hattının bakımını tamamladı. Ramazan ayı boyunca abonelerini enerjisiz bırakmama adına planlı kesintileri iptal eden ÇEDAŞ, Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversite giriş sınavlarının haziran ayı içine denk gelmesi nedeniyle erken alarma geçti.

ÇEDAŞ, ramazan ayı boyunca ardından Ramazan Bayramı ve 24 Haziran’da yapılacak seçimler sonrasına kadar yani 25 Haziran sabahına kadar tüm planlı kesintileri iptal etti. Ramazan Bayramı boyunca 550 personelini vardiyalı olarak sahada görevlendiren şirket, ekstra bir durum olma ihtimalinde vardiya haricindeki personeller de göreve çağırmak üzere iş planını hazırladı.



24 Haziran günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde uzaktan kontrol ve kumanda merkezi olarak ifade edilen SCADA Merkezi’nde kriz masası oluşturacak olan ÇEDAŞ, nöbetçi amirler ve tüm çalışanlarını herhangi bir kesintiye karşı her an devreye girmek üzere hazır bekletecek. Yine oy sayımının yapılacağı saatlerde adliye önlerinde ÇEDAŞ ekipleri enerji kesintisi olma ihtimaline karşı alarmda olacak.

Seçimden önce mobil jeneratörlerinin bakımını yapan ve yakıtlarını doldurarak acil durumlarda kullanıma uygun olarak bekleten ÇEDAŞ, 30 Haziran-1 Temmuz günü gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) boyunca da planlı kesinti yapmayacak. ÇEDAŞ sınavların olduğu okulların bölgelerinde olağanüstü bir duruma karşı ekiplerini yine hazır bekletecek.

Haziran ayında Türkiye’nin gündeminin çok yoğun olduğuna işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Elektrik dağıtım hizmeti veren bir şirket olarak abonelerimizi enerjisiz bırakmamak için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında en yüksek elektrik tüketiminin soğutma ve tarımsal sulamanın yoğun olduğu ağustos ayında yaşandığına değinen Akboğa, şunları kaydetti:

"Yıl içerisinde yapılan bakım onarım çalışmaları ile tüketimin yoğun olduğu bölgelerdeki trafo ve şebeke bakımları düzenli periyotlarla yapılmakta. Yaz aylarında klima kullanımı genellikle kamu kurumlarında veya kamusal hizmet veren kurumlarda daha fazla. Bu nedenle özellikle hastane bölgelerinde sürekli ölçümler yapılıyoruz. Ölçüm değerleri istenilen değerlerde yüksek ya da düşük ise ring şebekesinden yük aktarımına gidiyoruz."

