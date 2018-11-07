ÇEDAŞ çalışanları kan bağışı kampanyasına katıldı

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), çalışanları, Kızılay Haftası'nda "Enerjimizle yanınızdayız" sloganıyla başlatılan "Kök hücre ve kan bağışı kampanyası" kapsamında Kızılay'a bağışta bulundu.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇEDAŞ, gönüllülük projeleri ile sosyal fayda sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya önem veriyor.

Bu kapsamında Kızılay Sivas Şubesi ile iş birliği yapan ÇEDAŞ, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla "kök hücre ve kan bağışı kampanyası" düzenledi.

ÇEDAŞ Genel Müdürlük binasında düzenlenen etkinliğe ÇEDAŞ çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda ÇEDAŞ çalışanın katılım gösterdiği bağışla birlikte kan ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek oldu.











