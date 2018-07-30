Çayıralan Günyayla köyünde sosyal tesisler açıldı

YOZGAT (AA) - Çayıralan Günyayla köyünde, devlet vatandaş iş birliğiyle yapılan sosyal tesisler törenle hizmete açıldı.

Günyayla Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, köy muhtarlığı ve Çayıralan İlçe Özel İdaresi destekleriyle yaptırılan taziye evi, morg, köy parkı, halı saha, açık hava düğün salonu ve köy çeşmesinden oluşan sosyal tesislerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, törende yaptığı konuşmada, bozkırın ortasında dumanları tüten köylülerin milletin sigortası olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetlerin köyde yaşayanlara büyük fayda sağlayacağını ifade eden Çakır, "Emeği geçenlere teşekkür ediyor, yapılan bu hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Günyayla Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Dernek Başkanı Yusuf Şerefli ve Köy Muhtarı Uğur Paldır da yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Törene, Çayıralan Kaymakam Vekili Yusuf Melikşah Aydın, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile köy halkı katıldı.