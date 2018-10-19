Çavuşoğlu'ndan Kosova'ya FETÖ çağrısı

PRİŞTİNE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında mevkidaşı Behgjet Pacolli ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "dost" ve "kardeş ülke" Kosova'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Arnavutluk ziyaretinin ardından bugün Kosova'da gerçekleştirdikleri toplantılarda ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin tarihi bağları olan Kosova'ya ve Kosova halkına olan desteğini bir kez daha vurguladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için esastır. Kosova'nın daha fazla ülke tarafından tanınması için biz kampanyamızı sürdürüyoruz. Özellikle Kosova'yı henüz tanımamış ülkelerle görüşmelerimizde, mutlaka bunu gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kosova'nın uluslararası topluma entegrasyonunun da çok önemli olduğunu belirterek, "Bunun için de birlikte çaba sarf edeceğiz. Özellikle Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonu önemlidir. Avrupa Konseyi Meclis Başkanı olduğum dönemden bu yana, örneğin Avrupa Konseyine, Kosova'nın üyeliği için çaba sarf ediyoruz. Belli mesafeler kat ettik ama henüz tam üyelik konusunda istediğimiz seviyede değiliz. Dolayısıyla gayretlerimizi sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Priştine-Belgrad diyalog sürecini de güçlü bir şekilde desteklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bölgenin istikrar ve barışı için bunu önemli bulduklarını ve her iki tarafa da dostane düşüncelerini ilettiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye olarak Batı Balkanlar'ın istikrarına, ekonomik kalkınmasına ve güven artırıcı adımlarına desteklerinin süreceğine dikkati çekerek, "Kosova'nın Interpol'e üyeliği için de aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye olarak bu kampanyada aktif rol oynayacağız. Kosova'nın Interpol'e üyeliği esasen bu bölge için, Sırbistan dahil herkes için önemlidir. Bu işe siyasi açıdan da bakmamak lazım. Güvenlik açısından bakmak lazım." dedi.

Kosova'daki Türk firmalarının yatırım miktarının arttığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hem yatırımda hem ticarette Türkiye olarak üçüncü sıradayız. Bu ortaklığımızı devam ettirmek istiyoruz. Bankalarımız burada, havaalanı şirketlerimiz, madencilik ve diğer alanlarda birçok firmamız faaliyet gösteriyor ve Kosova tarafından da destekleniyor. Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasıyla ticaretimiz de artacak. Bu anlamda Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı da bir an önce gerçekleştirmekte fayda var. İş forumu gibi diğer mekanizmaları da etkin bir şekilde kullanırsak ticarette ve yatırımda istediğimiz hedeflere ulaşırız diye düşünüyoruz."

Kosova'ya FETÖ uyarısı

Kosova ile eğitim ve kalkınma alanlarında da iş birliğinin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "TİKA, bugüne kadar 600'den fazla projeyi hayata geçirdi ve bu projelerin toplam değeri 100 milyon avronun üzerindedir. Bundan sonraki süreçte de TİKA'ya yeni projelerin verilmesini tavsiye ediyoruz. Her alanda TİKA bu projeleri desteklemeye devam edecektir." dedi.

Eğitim alanında ise Türkiye Maarif Vakfının Kosova'da okullar açmak istediğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova yönetiminin devredeceği okulları da devralmaya hazır. Biz eğitimimizi, çocuklarımızı teröristlere teslim etmeyelim. FETÖ bir terör örgütüdür. Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. 251 insanımızı acımasızca öldürmüştür. Tankları insanların üstüne sürdüler ve helikopterlerden insanlarımıza ateş açtılar. Bunu yapan teröristler Kosova'da da aynı şeyleri yapabilir. Dolayısıyla eğitim kurumlarını kullanarak Kosova kurumlarına bunların sızmalarına müsaade etmememiz lazım. Kardeş Kosova'dan Türkiye'de darbe yapmış teröristleri burada bulundurmasını istemeyiz. Bize iade etmesi gereken teröristleri de iade etmesini bekleriz. Benim söylediklerim en az Türkiye kadar Kosova'nın geleceği ve güvenliği bakımından da önemlidir. Kosova'ya karşı herhangi bir bırakın darbe girişimini, illegal faaliyette bulunan hiç kimseyi biz Türkiye'de barındırmayız ve Kosova'ya teslim ederiz. Kardeşlerimizden de beklentimiz budur. Bu konudaki iş birliğimizin de çok daha iyi olacağına inanıyorum."

Kosova ziyaretini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kendini ikinci evinde hissettiğini sözlerine ekledi.



Muhabir: Kayhan Gül