Çavuşoğlu-Maliki ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek sene ortak komite toplantısının ikincisinin Ramallah'ta yapılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin ile Türkiye arasında ortak komite toplantısının ilkini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "2010'da kurduğumuz bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah gelecek sene ikinci toplantıyı Ramallah'ta gerçekleştireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, ortak komite toplantısını iki ülkeden farklı kuruluşların katılımıyla yaptıklarını belirterek dışişleri bakanlarının da bu toplantının eş başkanlığını üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Filistin'in kalkınmasına verdiği katkıyı sürdüreceğini ve buradaki insanlık dramının sona ermesi için tüm kurumların seferber olmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin'e ilişkin alınacak uluslararası kararların takipçisi olacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapattığını hatırlatarak "ABD yönetimi, bu haksız kararlara karşı her zaman olduğu gibi dik duran Filistinli kardeşlerimizi cezalandırmaya devam ediyor." diye konuştu.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) verdiği maddi desteği de kestiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Hiç kimse olmasa, biz Filistin'in, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistinliler için kalkınma, elektrik, su, altyapı, eğitimin yanı sıra istihdam sağlayacak projeleri desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.



Diğer taraftan Filistinlilerin baskı, zulüm ve haksızlıklara maruz kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunlardan birinin hukuk dışı yerleşimler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Buna benzer İsrail'in attığı adımlar olsun, ABD'nin aldığı kararlar olsun, bu kararların uygulanmaması için ve uluslararası hukuka aykırı olduğunun ortaya çıkarılması için biz çok çaba sarf ediyoruz." dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin devletinin tanınması konusunda da dünya genelinde kampanyalar yürüttüklerini ifade ederek "Ama Filistin'de, Ortadoğu'da, bölgemizde barış, istikrar için iki devletli çözümün de şart olduğunu herkes biliyor." şeklinde konuştu.



Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünyada tanınması için çalışma yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, "1967 sınırlarıyla başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Uluslararası toplumdan da çok ciddi destek görüyoruz." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, konunun insani boyutuna ilişkin desteklerde bulunduklarını da kaydederek "Uluslararası toplumla birlikte BM'nin kurumları ve diğer insani yardımlarda hassas olan kuruluşlarla birlikte bu insani yardımlarımızın zamanlıca ulaştırılması konusunda da uluslararası düzeyde çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecektir." dedi.

- "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?"

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili cevaplanması gereken sorular olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Kaşıkçı'nın cesedi nerede? İtiraf ediyorsunuz, niye söylemiyorlar?" sorusunu yöneltti.



Bakan Çavuşoğlu, soruşturma kapsamında iş birliği yapmak isteyen herkesle iş birliğine devam ettiklerini kaydederek Suudi Arabistan'ın konuya ilişkin önerilerine de hayır demediklerini ifade etti.



Çavuşoğlu, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Filistin devletinin tutumuna ilişkin yöneltilen soruya, "Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yaptığı açıklama ve bazı ülkelerin yaptığı açıklama bu cinayetten sonra Suudi Arabistan'a destek açıklaması değildir. ABD'den gelen bir açıklamaya Suudi Arabistan'ın isim vermeden verdiği cevaba olan destektir." yanıtını verdi.

Filistin'e bu konuda haksızlık edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Filistin, zulümden çekmiş bir ülke ve millet olarak hiçbir şekilde cinayetleri desteklemez ve başka ülkelere de haksızlık etmeyelim. O destek ABD'ye karşı Suudi Arabistan'ın verdiği tepkiye destek." şeklinde konuştu.

- CIA Direktörü'nün Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinlediği iddiası

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddiasına ilişkin yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Bunu istihbarat başkanımıza sormanız lazım. Biz elde ettiğimiz bulguları, belgeleri, delilleri arzu eden ve ilgilenen ülkelerle, kuruluşlarla paylaşmakla mükellefiz. Böyle bir yükümlülüğümüz de var. Bu, sürecin şeffaf gitmesi açısından da önemli. Sizin bu spesifik olarak sorduğunuz soruya ben cevap veremeyeceğim. Savcılığımız elde ettiği deliller konusunda da zaten hangisinin paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda İstanbul Başsavcılığımız kararları veriyor. Biz de bu doğrultuda bilgilendirme de yapıyoruz. Dışişleri Bakanlığımız olsun, ilgili diğer kuruluşlarımız olsun gerekli bilgilendirmeyi yapıyorlar."

Toplantı kapsamında, iki ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı, Tarımsal İş Birliği Mutabakat Zaptı, Güvenlik ve İş Birliği Anlaşması ile Sivil Savunma Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

(Bitti)



