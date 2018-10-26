Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı el-Hakim'i tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı el-Hakim ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla el-Hakim'i tebrik etti.

Irak'ta bu ayın başında yapılan seçimde ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih olmuş, başbakanlık görevi Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi'ye, Dışişleri Bakanlığı görevi ise Muhammed el-Hakim'e verilmişti.

Türkiye de Irak'ın huzur, güvenlik ve istikrarı ile yeniden imarı konularında Irak'ta güvenoyu alan yeni hükümetle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.



