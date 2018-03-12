Çankırılılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da "10 Kıta Tek Yürek" Projesi kapsamında öğrenciler, veliler ve vatandaşlar birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Adnan Menderes İlkokulu tarafından milli bilinç oluşturulması amacıyla "10 Kıta Tek Yürek" Projesi başlatıldı. Proje kapsamında, okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, 15 gün boyunca Çankırı'daki evleri ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Yapılan ziyaretlerde her eve Türk bayrağı götürülerek balkonlarına asılması istendi. Ayrıca İstiklal Marşı'nın on kıtasının bulunduğu bin çıkartma evlere ve şehrin çeşitli yerlerine asılarak herkesten İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezberlenmesi istendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlar çocukları ile birlikte İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezberleyerek Adnan Menderes İlkokulunun bahçesinde bir araya geldi.

Ana sınıfı öğrencileri tarafından okunan İstiklal Marşı, programa katılan öğrenciler, veliler ve vatandaşlar tarafından hep birlikte tekrar edildi.

Adnan Menderes İlkokulu Müdürü Ertuğrul Uyanık, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılının kutlandığını anımsatan Uyanık, "Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı'mızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz. Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşı'mız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez değerleridir." dedi.

Bir toplumun yaşayan tarihinin, yaşayanların hayatında ve hafızasında biriktirdiği, yaşadığı ve yaşattığı kadar olduğunu ifade eden Uyanık, şöyle devam etti:

"Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir. İstiklal Marşı'mız, İstiklal Savaşı'mız kadar muazzam bir eserdir. Birini vatan evlatları canlarıyla, kanlarıyla, diğerini milli şairimiz Mehmet Akif güçlü kalemiyle, engin kültürüyle yazmışlardır. İstiklal Marşı'nda bir milletin gururu, kendine güveni, haklılığını, haykırışı, hür yaşayabilmek için taşıdığı imanın kaynağı, yüce Allah'a teslimiyetin ve geleceğe uzanan duası vardır. İstiklal Marşı Müslüman Türk milleti için bir duadır."



Programa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkur, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.