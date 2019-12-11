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Çankırılı taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan taksiciler, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alarak haber, yaşam ve spor...

Genel 11.12.2019, 15:33
Çankırılı taksiciler AA'nın
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan taksiciler, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alarak haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçim yaptı.

Taksiciler, oy birliğiyle haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Kentte taksicilik yapan Ahmet Dönmez, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini belirterek, "Fotoğrafları çeken muhabirlerin emeğine sağlık. Her fotoğraf birbirinden güzel, seçmekte bayağı zorlandık ancak oy birliğiyle üç kategoride fotoğrafları oyladık." dedi.

Taksicilerden İbrahim Çaylak da fotoğrafların hepsinde büyük emek olduğunu ifade ederek, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

#Anadolu Ajansı #çankırı #oylama #Taksici #yılın fotoğrafı
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