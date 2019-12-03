Son Dakika

Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.Kentte, Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesince, İdlib kenti ve...

Genel 03.12.2019, 17:50
Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
banner230

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Kentte, Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesince, İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Kışlık giysiler ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, kentte düzenlenen tören sonrası dualar eşliğinde İdlib'e uğurlandı.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

#çankırı #Çankırı İHH #İnsani Yardım Derneği #insani yardım malzemesi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@