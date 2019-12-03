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Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.Kentte, Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesince, İdlib kenti ve...
Genel 03.12.2019, 17:50
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.
Kışlık giysiler ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, kentte düzenlenen tören sonrası dualar eşliğinde İdlib'e uğurlandı.
Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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