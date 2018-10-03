Çankırı'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da saman balyası yüklü kamyonla panelvanın çaya devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cafer E. idaresindeki 18 DL 662 plakalı saman balyası yüklü kamyonun, Esentepe-Çankırı yolunda aynı istikamette seyreden Arif Baran'ın (44) kullandığı 06 TRA 92 plakalı panelvana çarparak Tatlı Çay'a devrilmesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, saman balyalarının panelvanın üzerine düşmesi, ardından 2 aracın da yoldan çıkarak çaya devrilmesi yer alıyor.
Çankırı'da dün akşam çaya devrilen araçların sürücülerinden yaralanan Cafer E. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.