Çankırı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

ÇANKIRI (AA) - Merkez Ovacık köyü Şehit Necdet Demirel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 11 proje "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergilendi.

Proje yürütücüsü Şüheda Yelmen, açılışta yaptığı konuşmada, sergide 23 öğrenci tarafından hazırlanan 11 projenin yer aldığını söyledi.

Yapılan TÜBİTAK sergisiyle okulda bir ilk gerçekleştiğini belirten Yelmen, "Bu sayede öğrenciler hem proje yapımında hem tanıtımında aktif rol alarak yaratıcı düşünme becerisi, kendini ifade etme, bildiğini somutlaştırıp anlatabilme, bir ürün elde edebilme, birbiriyle işbirliği içinde çalışabilme, merak ve keşif isteğini harekete geçirme becerilerini kazandılar. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan stantları gezerek bilgi aldı.