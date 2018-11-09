Çankırı'da tarihi eser operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi değeri olduğu düşünülen çok sayıda eser ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bakır hayvan figürü, pişmiş topraktan insan heykeliyle, irili ufaklı bin 99 sikke bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi A.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



