Çankırı'da kağıt yüklü kamyonet devrildi

- Sürücünün karşısına çıkan yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonucu aracın şarampole devrildiği kaza sonrası Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı