Çankırı'da amatör spor kulüplerine destek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 30 amatör spor kulübüne 172 bin liralık yardım yapıldı.

Şehit Kadir Uhud Işık Gençlik Merkezinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün gönderdiği 172 bin liralık yardım amatör spor kulüpleri temsilcilerine verildi.

Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde bulunan amatör spor kulüplerine 26 milyon lira yardım yaptığını söyledi.

Bakanlık tarafından her sene farklı zamanlarda kulüplere yardımlar yapıldığını belirten Gerginci, "Türk sporunun kalkınması için amatör sporun önemi çok büyüktür. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini en iyi sergileyebileceği alan amatör spor kulüpleridir. Ülkemizde ve dünyamızda altyapılarını değiştiren ve önem veren kulüplerin ülke sporunda da başarılı olduğu net bir şekilde görülmektedir." dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Celal Kaman da amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sporun devlet eliyle yürütülmesinin yanında 81 ilde bulunan ASKF'nin de spora hizmet ettiğini aktaran Kaman, "Lisanslı olarak 16 bin 250 sporcusu olan ve ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan ASKF olarak bizler sizlerin başarılarıyla ve faaliyetleriyle gurur duymakta ve spor kulüplerinin, sporcuların ödüllendirilmesinin, gerekli yardımların sağlanması, gelecekte ortaya koyacakları başarıların teşvik edeceğini Çankırı adına vesile olacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüpleri temsilcilerine yardım çekleri verildi.

Törene Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, spor kulüpleri temsilcileri ve sporcular katıldı.