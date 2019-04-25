ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 4006 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasındaki protokol kapsamında Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi'nde öğrenciler tarafından yapılan projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin projelerini geliştirip hayata geçirmelerinde böyle fuarların çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kırkpınar da iki yıldır ilde bu anlamda çok önemli gayretler sarf edildiğini belirterek, "Bu yılda 65 başvurunun 39'unun kabul edilmesiyle oransal bazda Çankırı ilk sırada yer aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi TÜBİTAK 4006 Proje Yürütücüsü İlkem Karakülah ise "Toplam 21 projemiz var 10 danışman öğretmenimiz de bu projeyi gerçekleştirdik. 21 projenin 9'u robotik yazılım projesi. Geri kalan 3'ü bilgi inceleme alanında diğerleri ise alt projeler olarak sergilenmekte. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın sonucunda fuarımızı açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.