Çankırı'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü köyü mevkisinde yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından Osmaniye Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün sürücüleri Y.K. ve S.K. ise gözaltına alındı.