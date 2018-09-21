Çankırı Belediyesinden aşure ikramı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası belediye önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, stantta vatandaşlara aşure dağıttı, onlarla sohbet etti.

Boz, burada yaptığı açıklamada, Çankırı Belediyesi olarak aşure geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğin en somut göstergesi olduğunu belirten Boz, vatandaşları aşure yemeye davet etti.