Çankaya, ilk yüzme havuzuna kavuşuyor

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ilçenin ilk yüzme havuzunun 8 Eylül'de açılacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Birlik Mahallesi'nde inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi'nin 8 Eylül'de açılacak.

2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, olimpik standartlarda inşa edilen 25 metre uzunluğunda altı kulvarlı yüzme havuzu ve 25 metrekare rehabilite ve eğlence havuzuna sahip olacak.



Komplekste yoga, pilates, aerobik ve step alanları da bulunacak.

- İki havuz daha yolda

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya sakinlerinden gelen talepler üzerine çalışmalara başladıklarını belirterek "Birlik Mahallesi Lozanpark içinde yer alan, örnek bir bilim adamı ve saygın bir siyasetçi olarak adı hafızalarda yer etmiş olan Erdal İnönü'nün adını verdiğimiz yüzme havuzumuzu bu hafta sonu bir su balesi gösterisi ile açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Çiğdem ve Karapınar mahallelerindeki havuz projelerinin de yapım aşamasında olduğunu hatırlatan Taşdelen, Çiğdem Mahallesi'ndeki havuzun da aralık ayında açılacağını kaydetti.



