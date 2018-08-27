Çankaya Belediyesinden 15 bin aileye gıda yardımı

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi, ilçede ikamet eden 15 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankaya'da ikamet eden ve ekonomik yetersizliklerden dolayı geçim güçlüğü çekenlere destek amacıyla yapılacak yardımlara, 3 Eylül'de başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, zor durumdaki ailelere destekte bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Bakliyat, un, yağ, şeker, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçları kapsayan gıda paketinden yararlanmak isteyenlerin Çankaya Belediyesine müracaat etmeleri gerektiğini bildiren Taşdelen, her ay 3 bin gıda kolisi dağıtacaklarını kaydetti.

Taşdelen "Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Çankaya’da ikamet etmelerinin yanı sıra fakirlik belgesi beyan etmeleri yeterli oluyor. Arkadaşlarımız, gıda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak bu paketin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütüyor." bilgisini paylaştı. ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan da destek alındığını belirten Taşdelen, "eşit hizmet" ilkesine bağlı olarak herkese hizmet götürmeye özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.