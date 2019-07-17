Canevim 7. Bölüm ve 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı - Atv

Tüm kişiler kategorisinde birinci oldu!

Pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Canevim, dün yayınlanan yedinci bölümüyle Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Tüm Kişiler kategorisinde %4,21 izlenme oranı ve %14,00 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu

Çekimleri hızla devam eden Canevim'in yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler üstleniyor. Dizi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin hikayesini anlatıyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrolleri paylaştığı Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı oynuyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla ilgi odağı olacak, atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kurmaya devam edecek.

Canevim8. Bölüm fragmanı