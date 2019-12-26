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Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
Genel 26.12.2019, 23:49
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 düzensiz göçmenden 32'si yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan göçmenler ise Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.
Muhabir: Birol Güngördü
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