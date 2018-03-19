Çanakkale Zaferi kutlandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.
Ahırlı'daki ilk tören Hükümet Konağı önünde, Atatürk Anıtına çelenklerin konulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
İlçe protokolü törenin ardından Yalıhüyük Merkez Mezarlığında bulanan Şehit Mehmet Acar'ın mezarı başında dua etti.
Gün dolayısıyla Anadolu Lisesinde de program düzenlendi.
Öğrencilerce 18 Mart Çanakkale Oratoryosu'nun sahnelendiği ve şiirlerin okunduğu program sonunda ilçe Müftüsü Önder Özkan tarafından dua yapıldı.
Ahırlı ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.
Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerce "Şehitler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Programa Ahırlı Kaymakam Vekili Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı İsa Akgül ile ilçe protokolü katıldı.